Последние новости рубрики Общество
21 июля 2019 16:18  [202] Сергей Галанин пропал на Бору Нижегородской области
21 июля 2019 09:17  [269] "Стабильная работа металлургических производств – необходимое условие развития других отраслей экономики", - Евгений Лебедев
20 июля 2019 20:44  [260] Глеб Никитин посетил деревню богатырей в Нижегородской области
20 июля 2019 20:34  [211] Глеб Никитин поручил отремонтировать разбитую большегрузами дорогу в Кстовском районе
20 июля 2019 18:24  [195] Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа
20 июля 2019 18:07  [214] Более тысячи заявок представили нижегородцы в рамках конкурса "Цифровой прорыв", - Глеб Никитин
20 июля 2019 18:02  [276] Производством сыра в антисанитарных условиях в Воротынце заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор
20 июля 2019 11:59  [253] Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ "Муравей"
20 июля 2019 11:48  [194] Сельскохозяйственная выставка "День поля" пройдет в Нижегородской области 2 августа
20 июля 2019 11:02  [216] Систему видеонаблюдения установят на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде
Общество

Сергей Галанин пропал на Бору Нижегородской области

21 июля 2019 16:18  [202] Общество

47-летний Сергей Галанин пропал на Бору Нижегородской области. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

По информации поисковиков, 20 июля 2019 года около 06:30 вышел из дома по адресу: г. Бор, ул. Перова, 36 и не вернулся. Возможно, отправился в лес за М. Пикино.

У него эпилепсия. Нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 190 см, телосложение среднее, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в белую с серыми полосками футболку, спецовку, темно-синее трико с лампасами и черные галоши. При себе имел черное ведро.

Информацию о местонахождении данного мужчины можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска (Наталья 8920-006-02-29).

Также "Волонтер" просит сохранить данные видеорегистраторов, если водители проезжали район М. Пикино с 6:00 субботы и до сегодняшнего дня. Видео с регистраторов можно присылать на почту: natapantushina@yandex.ru.

Важны видео с маршрутов:
М.Пикино - Ив. Кордон - Оманово - Варначево - Чистяки - М.Пикино
М.Пикино - Ив.Кордон - Керженец
М.Пикино - Ив.Кордон - Кольцово - Городищи - Б.Пикино - 2 мк-он
М.Пикино - Кольцово - Развилье - Шпалозавод – Каликино.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph