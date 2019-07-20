Сергей Галанин пропал на Бору Нижегородской области Общество

47-летний Сергей Галанин пропал на Бору Нижегородской области. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

По информации поисковиков, 20 июля 2019 года около 06:30 вышел из дома по адресу: г. Бор, ул. Перова, 36 и не вернулся. Возможно, отправился в лес за М. Пикино.

У него эпилепсия. Нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 190 см, телосложение среднее, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в белую с серыми полосками футболку, спецовку, темно-синее трико с лампасами и черные галоши. При себе имел черное ведро.

Информацию о местонахождении данного мужчины можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска (Наталья 8920-006-02-29).

Также "Волонтер" просит сохранить данные видеорегистраторов, если водители проезжали район М. Пикино с 6:00 субботы и до сегодняшнего дня. Видео с регистраторов можно присылать на почту: natapantushina@yandex.ru.

Важны видео с маршрутов:

М.Пикино - Ив. Кордон - Оманово - Варначево - Чистяки - М.Пикино

М.Пикино - Ив.Кордон - Керженец

М.Пикино - Ив.Кордон - Кольцово - Городищи - Б.Пикино - 2 мк-он

М.Пикино - Кольцово - Развилье - Шпалозавод – Каликино.