Более 2 млн рублей украли мошенники с банковских карт нижегородцев за неделю Происшествия

Более 2 млн рублей украли мошенники с банковских карт нижегородцев за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 21 июля 2019 года.

С заявлениями о хищении карт денег под видом сотрудников банков обратились 24 жителя.

Возраст потерпевших от 37 до 78 лет, общий ущерб, причинённый им – 2 млн 100 тысяч рублей. Все они сообщили полицейским, что хищения с их банковских карт произошли идентичными способами. На телефон гражданина звонил неизвестный, иногда мужчина, иногда женщина, представлялся сотрудником банка и сообщили о необходимости отмены сомнительной операции, которую мошенники пытаются произвести с деньгами потерпевших. Для этого незнакомцы предлагали сообщить им данные с лицевой и обратной сторон банковских карт, а также СМС пароли, пришедшие от банка-эмитента.

Несмотря на то, что правила использования пластиковых карт категорически запрещают их владельцам передачу подобной информации третьим лицам, потерпевшие пренебрегли ими, и в результате стали жертвами мошенников.

Примечательно, что все потерпевшие знали о существовании подобных видах мошенничеств: из 24 потерпевших подавляющее большинство – женщины. Только двое мужчин поверили злоумышленникам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся расследования.

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает о соблюдении мер имущественной безопасности при совершении операций с банковскими картами.

Для того чтобы не стать жертвой обманщиков и защитить свои деньги необходимо помнить: сотрудники банка НИКОГДА не спрашивают полные реквизиты карты и пароли.