Глеб Никитин поручил построить новое ДК в нижегородском селе Тепелево после обращения жителей Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить строительство нового дома культуры в селе Тепелево Дальнеконстантиновского района после обращения жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вопрос о строительстве ДК возник вовремя встречи Глеба Никитина с местными жителями, когда он посетил Дальнеконстантиновский район. Как отметили жители села, учреждение располагается в здании, построенном в XIX веке, которое не соответствует современным требованиям.

Между тем Дом культуры обслуживает более 700 человек, проживающих в селе и в соседних населенных пунктах.

"Полностью поддерживаю предложение жителей села о строительстве нового ДК. Уже разработана проектная документация, предусматривающая выделение на проект более 20 миллионов рублей. Поручаю министерству культуры региона обеспечить включение проекта в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2020 год", - сказал Глеб Никитин.

"Знаю, что ещё ряд клубов и ДК в районе требуют ремонта. В этом году по региону планируется капитально отремонтировать 15 домов культуры в рамках национального проекта "Культура". Задачу по развитию творческой среды в сельской местности поставил президент России Владимир Путин. Мы продолжим участвовать в конкурсных процедурах нацпроекта, для того чтобы включать в него дополнительные региональные мероприятия", - отметил губернатор.

Напомним, что два новых кинозала появятся в Нижегородской области в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Культура". Об этом ранее сообщил Глеб Никитин. Кинозалы будут созданы на средства федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии во Дворцах культуры Выксы и Навашино. Главная задача программы — создать условия для показа российских фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. Обязательное условие для переоборудованного кинозала — демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

С 2019 года мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек включены в национальный проект "Культура".