Дом на площади 100 кв.м. сгорел из-за пожара в с.Таремское Нижегородской области 21 июля Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Дом на площади 100 кв.м. сгорел из-за пожара в с.Таремское Павловского района Нижегородской области 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме поступило в 17:30. Когда прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, уже происходило открытое горение дома по всей площади.

В результате пожара сгорел личный жилой дом на площади 100 кв.м. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану.

Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.