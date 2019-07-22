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Происшествия

Мужчина получил 3,5 года за массовую кражу видеорегистраторов в машинах нижегородцев

22 июля 2019 10:21  [159] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой мужчина получил 3,5 года за массовую кражу техники в машинах нижегородцев, а также за кражи вещей из садовых домиков на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что 28-летний житель Богородска совершал кражи с июня по декабрь 2018 года. Он разбивал в автомобилях стекла камнем, который подбирал с земли, и вытаскивал из салона видеорегистраторы, радары и информаторы. Из садовых домиков осужденный воровал сварочные аппараты, углошлифовальные машинки, велосипеды, бензопилы.

Ущерб, который нанес мужчина потерпевшим, оценивается в 150 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в совершении 13 краж (ч. 1, 2 и 3 ст. 158 УК РФ) и приговорил 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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