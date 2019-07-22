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Общество

Два новых передвижных маммографа будут закуплены для районов Нижегородской области

22 июля 2019 10:40  [138] Общество

Два новых передвижных маммографа будут закуплены для районов Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на встрече с жителями Дальнеконстантиновского района.

На этой встрече во время обсуждения вопросов медицинской диагностики одна из местных жительниц отметила, что в настоящее время есть сложности с прохождением в районе маммографических обследований - на маммографию направляют в другие районы региона.

Главный врач Дальнеконстатиновской ЦРБ Александр Пакшин отметил, что в данный момент нет возможности для того, чтобы обеспечить стационарный маммограф в районе необходимой загрузкой.

Как отметил Глеб Никитин, изменить ситуацию поможет развитие мобильной диагностики в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"В 2019 году в рамках национального проекта запланировано приобретение двух передвижных флюоромаммографов, один из которых будет ориентирован на обслуживание населения южных районов Нижегородской области, в том числе Дальнеконстантиновского", - добавил губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что удачным опытом в данном направлении стала реализация проекта "Поезда здоровья".

"Национальный проект позволит нам привлечь дополнительные ресурсы для выстраивания более качественной медицинской логистики. Вместе с тем будем дополнительно изучать ситуацию в Дальнеконстантиновском районе и рассмотрим возможность приобретения стационарного аппарата", - сказал глава региона.

Напомним, 19 июля 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с рабочим визитом посетил Дальнеконстантиновский район. В ходе посещения центральной районной больницы глава региона дал поручение министерству здравоохранения области оборудовать в учреждении кабинет лечебной физической культуры (ЛФК).

"В этом году центральную больницу Дальнеконстантиновского района включили в план капитального ремонта. В настоящее время здесь ведется капитальный ремонт в хирургическом и инфекционном отделениях. Требует, конечно, ремонта и крыльцо у главного входа, его тоже необходимо отремонтировать. Но, помимо этого, учреждению необходим зал лечебной физической культуры. Я дал поручение министерству здравоохранения проработать этот вопрос и отремонтировать помещение для организации такого зала", - сказал Глеб Никитин.

По информации руководства лечебного учреждения на зал ЛФК потребуется 2,5 млн рублей. Проектно-сметная документация полностью готова и прошла проверку в ГБУ "Нижегородсмета".

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