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Происшествия

Членам запрещенной религиозной организации грозит до 10 лет за экстремизм в Нижнем Новгороде

22 июля 2019 11:08  [433] Происшествия
Обнаруженная запрещенная литература

Обнаруженная запрещенная литература

Фото: ГУ МВД России по НО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Членам запрещенной религиозной организации грозит до 10 лет за экстремизм в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 22 июля 2019 года.

Сотрудники полиции и ФСБ установили, что организация действовала в городе с июля 2017 года по июль 2019 года. Члены организации проводили тайные собрания, изучали экстремистскую идеологию, вербовали новичков. Их последователи побуждали к разрыву семейных отношений и непризнанию органов государственной власти, пропагандировали свое превосходство над другими людьми.

Лидерами этой религиозной организации стали девять жителей Нижегородской области в возрасте от 23 до 52 лет, в числе которых две женщины.

Стражи порядка при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области провели 31 обыск, в ходе которых обнаружили экстремистскую литературу, компьютеры, диски, флешки, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия.

По признакам преступления - организация деятельности экстремистской организации - в отношении ее участников возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Кроме того, им будет запрещено заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет и ограничение свободы на срок от 1 года до 2 лет.

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