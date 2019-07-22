НБД-Банк и "Фонд содействия развитию МСП во Владимирской области" подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк и "Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области" подписали соглашение о сотрудничестве

Как сообщили в пресс-службе банка, основной целью сотрудничества НБД-Банка и Фонда содействия развитию малого и среднего предпринимательства является модернизация промышленности, организация новых производств и обеспечения импортозамещения во Владимирской области, в том числе путем софинансирования проектов. Это позволит промышленным предприятиям Владимирской области повысить уровень доступности финансовых услуг, расширить возможности использования различных финансовых инструментов, что будет способствовать реализации новых инвестиционных проектов.

"Благодаря партнерскому соглашению с Фондом теперь и у предпринимателей Владимирской области появилась возможность воспользоваться преимуществами финансовых инструментов. НБД-Банк занимает активную позицию в процессе взаимодействия с партнерами для реализации государственных программ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и промышленных предприятий. Ранее подобное соглашение было заключено с аналогичными Фондами развития промышленности Кировской, Нижегородской области и Чувашкой республики", – отметил начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

В свою очередь директор Фонда содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области Наталья Артемова рассказала, что Фонд работает с 2009 года и предоставляет доступ малого и среднего бизнеса к льготным финансовым ресурсам.

"Фонд развития промышленности Владимирской области предоставляет промышленникам займы для развития бизнеса по льготным ставкам. В рамках совместного финансирования федеральный и региональный Фонд развития предпринимательства выдают кредитные средства в соотношении 70% на 30%. Благодаря этому промышленные предприятия могут реализовать проекты регионального масштаба в рамках действующих программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия", воспользовавшись льготными займами сроком до пяти лет в размере от 20 до 100 млн рублей", – подчеркнула Наталья Артемова.