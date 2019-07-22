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Общество

Дело возбудили в отношении подрядчика, который нарушил срок строительства детсада на Бору

22 июля 2019 12:00  [159] Общество

Административное дело возбудили в отношении директора подрядной организации, которая занимается строительством детского сада на территории Боталово-4 города Бор Нижегородской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Возведение объекта осуществляется в рамках национального проекта "Демография".
По условиям контракта, строительство детского сада необходимо было завершить в мае текущего года, однако этого не произошло. Нарушение сроков выполнения работ влечет к повышению нагрузки на другие дошкольные образовательные учреждения города, подчеркнули в прокуратуре.

По факту выявленных нарушений в отношении директора подрядной организации возбуждено административное дело по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

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