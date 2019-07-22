Капитальный ремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая стартует в 2020 году Общество

Капитальный ремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая стартует в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с жителями Дальнеконстантиновского района, обсуждая состояние местных автомобильных дорог.

Как отметил глава региона, качество дорожного покрытия - одна из наиболее актуальных проблем для каждого района. Для ее решения запущен национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также используются средства регионального и муниципального бюджетов.

В частности, к главе региона обратились жители села Белозерово с жалобой на состояние дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая, проходящей через населенный пункт. Как отметили жители, по дороге ходит общественный транспорт и школьные автобусы.

"Дорога значимая. Обязательно будем заниматься приведением ее в порядок. В этом году проведен ямочный ремонт. В следующем году запланирован капитальный ремонт одного из самых проблемных участков. Затем работа будет продолжена", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Есть два ключевых критерия, которые влияют на очерёдность ремонта – загруженность дороги, а также наличие маршрутов общественного и школьного транспорта. Когда эти условия совпадают, то принимается решение о первоочередном ремонте", - отметил губернатор.

Также глава региона поручил руководству района проработать вопрос об ускорении ремонта дорог в Суроватихе. Жители поселка Большие Дубки обратили внимание на отсутствие освещения автомобильной дороги, проходящей по территории поселка. Глеб Никитин поручил министерству транспорта и автомобильных дорог установить освещение на наиболее проблемном участке.

Напомним, 26 июня 2019 года в Москве президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже в 2019 году мы рассчитываем отремонтировать 745 километров автодорог. Согласно целевым показателям по итогам реализации нацпроекта необходимо достижение нормативного состояния 85% дорог городских агломераций и 38% дорог регионального и межмуниципального значения", - сказал по итогам заседания глава региона. Глеб Никитин добавил, что финансирование проекта в 2019 году составит 7,1 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 3,2 млрд рублей и средства консолидированного бюджета региона - 3,9 млрд рублей.