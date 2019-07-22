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Бизнес

Банк "Открытие" подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке

22 июля 2019 12:58  [163] Бизнес

Банк "Открытие" подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты кредитного учреждения могут мгновенно переводить деньги в банки, которые являются участниками системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков-участников СБП.

Сервис работает в мобильном приложении и интернет-банке "Открытия". Ранее такие переводы были доступны в пилотном режиме ограниченному кругу клиентов, теперь они доступны всем клиентам физическим лицам. Переводы осуществляются в рублях.

Плюсы переводов через СБП: совершаются без комиссии; не нужно указывать реквизиты счёта и номер карты, достаточно номера телефона получателя; переводы можно осуществлять круглосуточно; деньги приходят сразу же; переводы возможны по любым счетам, как карточным, так и текущим (кроме депозитных); для перевода не имеет значения, есть ли у клиента карта любой из платежных систем, достаточно счета; можно в любое время отключить или активировать получение переводов из других банков по номеру телефона.

Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тысяч рублей. При этом банки-участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.

Система быстрых платежей – сервис Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям в банки, подключенные к системе.

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