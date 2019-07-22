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Банк "Открытие" предлагает упрощенную процедуру кредитования. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
В частности, банк предложил клиентам упрощенную процедуру подтверждения дохода для оформления кредитной карты. Теперь потенциальный заемщик может подтвердить свою состоятельность с помощью заграничного паспорта или свидетельства о регистрации / паспорта транспортного средства.
Упрощенная процедура позволяет оформить карту с лимитом до 100 тысяч рублей. При этом активным держателям карт банк может по своей инициативе увеличить кредитный лимит. Кроме того, клиент всегда может оформить карту с представлением документов для прямого подтверждения дохода (формы 2НДФЛ или справки с места работы).
Требования к документам: в действующем загранпаспорте должно быть не менее одной отметки о въезде в другую страну не более чем 12 месяцев назад. Что касается владельцев авто, то автомобиль (возрастом не более семи лет) должен быть в собственности держателя СТС / ПТС.
"Наш новый сервис будет востребован у тех клиентов, которым необходимо в кратчайшие сроки оформить карту и максимально быстро получить доступ к заемным средствам", - комментирует начальник управления кредитных карт банка "Открытие" Федор Портных.
"Мы рады предложить таким клиентам простое и удобное решение, которое позволит им не откладывать реализацию своих планов на потом, а банку "Открытие" – увеличить выдачи кредитных карт", - добавил он.
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