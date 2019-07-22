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Культура и отдых

Нижегородские интернет-пользователи протестировали сервис "Ростелекома" Wink

22 июля 2019 13:44  [159] Культура и отдых

Фото: департамент внешних коммуникаций Макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" организовал для представителей нижегородского медиасообщества Пик-Wink – мероприятие в формате пикника для знакомства с мобильным сервисом компании Wink. Приложение дает возможность смотреть видеоконтент "Интерактивного ТВ" на разных смарт-экранах, рассказали в пресс-службе компании.

Журналисты и блогеры протестировали работу сервиса во время загородной прогулки около известного в регионе озера Тосканка. Интернет-пользователи узнали о преимуществах Wink как онлайн-кинотеатра с широким выбором фильмов и сериалов, включающим мировые премьеры. Они познакомились с видеокаталогами приложения и вариантами тематических подписок. Участники оценили интерактивные возможности для просмотра телевидения, которые помогают запускать эфиры в удобное время и просматривать архивы передач. Особенности сервиса, вызвавшие наибольший интерес, гости мероприятия отметили в аккаунтах социальных сетей.

"Я очень люблю сериалы. Сейчас в моем плей-листе сразу четыре. Нашел их и в Wink. Порадовал качественный дубляж, что для меня важно. Понравилась возможность оформить подписку на нужные сериалы, это выгодно. А как киноман могу отметить большой выбор фильмов, в том числе новинок", - поделился впечатлениями блогер Дмитрий Митрохин.

"Выездное мероприятие – отличная возможность продемонстрировать работу приложения Wink. С мобильным сервисом любимые передачи, фильмы и сериалы – всегда под рукой. Их можно смотреть вдали от дома: например в дороге, на природе или в кафе. Свыше 200 телеканалов и обширная видеотека разнообразят любой загородный досуг", - добавил директор департамента внешних коммуникаций МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

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