Последние новости рубрики Экономика
22 июля 2019 14:48  [114] Альфа-Банк организовал выпуск АФК "Система" объемом 10 млрд рублей
21 июля 2019 12:15  [237] "Профессия металлурга всегда пользовалась заслуженным уважением", - Глеб Никитин
18 июля 2019 16:18  [315] ФРП вновь помогает нижегородской промышленности. Еще один проект на миллиард рублей
17 июля 2019 16:37  [252] Нижегородские власти предоставили участок для архивного хранилища регионального ФНС
17 июля 2019 16:07  [227] Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 7%
17 июля 2019 09:16  [309] "Т Плюс" направила 3,5 млн рублей на ремонт дымовой трубы Сормовской ТЭЦ
16 июля 2019 14:16  [262] "Агростартап": заявки на гранты начали принимать в Нижегородской области
15 июля 2019 11:02  [224] "Т Плюс" инвестировала 2,6 млрд рублей в плановый ремонт газотурбинных установок Новогорьковской ТЭЦ
15 июля 2019 10:57  [450] Выкса Нижегородской области вошла в топ-10 моногородов РФ
12 июля 2019 16:30  [492] Нижний Новгород намерен прокредитоваться на 2,5 млрд рублей
Экономика

Альфа-Банк организовал выпуск АФК "Система" объемом 10 млрд рублей

22 июля 2019 14:48  [114] Экономика

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 10-летних облигаций АФК "Система" серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,70-9,90% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.62%. Оферта предусмотрена через 4 года.

В ходе букбилдинга было подано более 55 заявок от инвесторов. Спрос на облигации на уровне финального купона достигал 20 млрд рублей.

Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Предыдущий выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей закрылся в начале апреля по ставке 9,9% годовых и был выкуплен, главным образом, розничными инвесторами.

"АФК "Система" осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля", — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК "Система" Владимир Травков.

"АФК "Система" – одна из крупнейших в России инвестиционно-финансовых корпораций с диверсифицированным портфелем активов в разных секторах экономики. Мы очень рады, что сотрудничество Альфа-Банка с эмитентом продолжилось после сделки в апреле текущего года", - добавил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Росбанк, ИФК "Солид". Соорганизатор — "МТС банк".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph