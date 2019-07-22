Что должен знать современный трубочист

Постепенно часть профессий уходит в прошлое и появляется много новых, которые в большей степени соответствуют «духу времени». Однако некоторые трансформируются, подстраиваются под реальные условия и остаются актуальными на протяжении длительного промежутка времени. К таковым смело можно отнести трубочистов. На протяжении всего существования печного отопления в трубах накапливался жир и сажа. Таковые нужно было счищать, иначе пожара не избежать. Именно поэтому появилась потребность в специалистах, способных предупредить пагубные последствия. Трубочисты Спб - https://3731352.ru.

В рамках современности трубочисты решают широкий перечень задач. Они должны знать и уметь очень многое. Не стоит думать, что речь идёт о специалистах низкой квалификации.

Трубочисты современности должны:

• Выполнять экспертизу состояния дымовых каналов на базе современного оборудования;

• Производить оценку состояния кладки печей и дымоходов;

• Проверять количество угарного газа в общем воздушном потоке, знать установленные нормативы;

• Производить качественную и своевременную очистку дымоходов вне зависимости от разновидностей таковых и сложности конструкций;

• Производить очистку систем вентиляции;

• Осуществлять ремонтные и строительные работы, связанные с дымоходами или вентиляционными системами;

• Знать, как правильно монтировать и разобрать дымоход.

Часто бывает так, что для осуществления качественной чистки, необходимо выполнять указанные манипуляции.

В настоящее время для очистки применяются современные препараты, которые позволяют без труда ликвидировать копоть с кирпичей и сажу.

Как стать трубочистом? Для этого также необходимо профильное образование. Можно выбрать квалификацию специалиста по системам вентиляции и дымоотвода. Затем останется лишь устроиться в специализированную компанию.

Работа непростая и связана с некоторым риском, кроме того, придется постоянно совершенствовать имеющиеся знания и навыки. Однако заработок в этом случае вполне достойный, поэтому усилия могут себя оправдать. Для самостоятельной работы нужна специальная лицензия.