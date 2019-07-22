Что должен знать современный трубочист

Постепенно часть профессий уходит в прошлое и появляется много новых, которые в большей степени соответствуют «духу времени». Однако некоторые трансформируются, подстраиваются под реальные условия и остаются актуальными на протяжении длительного промежутка времени. К таковым смело можно отнести трубочистов. На протяжении всего существования печного отопления в трубах накапливался жир и сажа. Таковые нужно было счищать, иначе пожара не избежать. Именно поэтому появилась потребность в специалистах, способных предупредить пагубные последствия. Трубочисты Спб - https://3731352.ru.
В рамках современности трубочисты решают широкий перечень задач. Они должны знать и уметь очень многое. Не стоит думать, что речь идёт о специалистах низкой квалификации.
Трубочисты современности должны:
• Выполнять экспертизу состояния дымовых каналов на базе современного оборудования;
• Производить оценку состояния кладки печей и дымоходов;
• Проверять количество угарного газа в общем воздушном потоке, знать установленные нормативы;
• Производить качественную и своевременную очистку дымоходов вне зависимости от разновидностей таковых и сложности конструкций;
• Производить очистку систем вентиляции;
• Осуществлять ремонтные и строительные работы, связанные с дымоходами или вентиляционными системами;
• Знать, как правильно монтировать и разобрать дымоход.
Часто бывает так, что для осуществления качественной чистки, необходимо выполнять указанные манипуляции.
В настоящее время для очистки применяются современные препараты, которые позволяют без труда ликвидировать копоть с кирпичей и сажу.
Как стать трубочистом? Для этого также необходимо профильное образование. Можно выбрать квалификацию специалиста по системам вентиляции и дымоотвода. Затем останется лишь устроиться в специализированную компанию.
Работа непростая и связана с некоторым риском, кроме того, придется постоянно совершенствовать имеющиеся знания и навыки. Однако заработок в этом случае вполне достойный, поэтому усилия могут себя оправдать. Для самостоятельной работы нужна специальная лицензия.
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