Отец-француз пытался через суд отобрать у жены-нижегородки общего ребенка Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Гражданин Франции пытался через Канавинский суд доказать, что его супруга похитила их общего ребенка и насильно удерживает в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина просил суд забрать несовершеннолетнего ребенка у жены, после чего он хотел увести его для постоянного проживания на территорию Франции. Судебный процесс проходил в рамках применения Гаагской Конвенции "О гражданско-правовых аспектах международного похищения детей".

Между тем факт незаконного удержания ребенка не подтвердился, поэтому гражданину Франции отказали в удовлетворении исковых требований и в выдаче ребенка.