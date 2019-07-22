Отец-француз пытался через суд отобрать у жены-нижегородки общего ребенка

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Гражданин Франции пытался через Канавинский суд доказать, что его супруга похитила их общего ребенка и насильно удерживает в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина просил суд забрать несовершеннолетнего ребенка у жены, после чего он хотел увести его для постоянного проживания на территорию Франции. Судебный процесс проходил в рамках применения Гаагской Конвенции "О гражданско-правовых аспектах международного похищения детей".
Между тем факт незаконного удержания ребенка не подтвердился, поэтому гражданину Франции отказали в удовлетворении исковых требований и в выдаче ребенка.
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