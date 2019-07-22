"Юношеский кубок Волги" - это отличная площадка для демонстрации мастерства как на воде, так и на суше", - Александр Табачников Спорт

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на Гребном канале состоялась церемония открытия Международного фестиваля водных видов спорта "Юношеский кубок Волги"21 июля 2019 года. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Табачников, депутат регионального парламента Артем Баранов.

Напомним, что регата проходит по инициативе и при поддержке Александра Табачникова в Нижнем Новгороде седьмой год подряд. Примечательно, что в этот раз впервые в рамках Международной парусной регаты среди юношей JUNIOR VOLGA CUP пройдет Международный фестиваль водных видов спорта "Юношеский кубок Волги", в рамках которого состоятся соревнования:

- Волжский этап Всероссийских инженерных соревнований "Солнечная регата" -уникальные гонки, где инженерные команды соревнуются в скорости, маневренности и выносливости экологически чистых лодок, движущихся за счет солнечной энергии, спроектированных и изготовленных детско-взрослыми коллективами образовательных организаций города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (Волжская солнечная флотилия), г. Чебоксары и г. Мурома;

- Международное соревнование по парусному спорту среди юношей JUNIOR VOLGA CUP "Кубок Губернатора Нижегородской области" в международных классах яхт "Оптимист", "420" - зрители и болельщики могут наблюдать за гонками в непосредственной близости от воды. Ребята будут соревноваться, проходя поочередно установленные на воде знаки, которые составляют гоночную дистанцию. Каждый день запланировано по несколько гонок. Соревнования пройдут в командном и личном первенстве в нескольких зачетных группах;

- Национальная парусная лига VI детский дивизион - крупнейший проект России, призванный популяризировать парусный спорт и сделать его более доступным. Детский дивизион НПЛ пройдет в Нижнем Новгороде в рамках международной регаты на Кубок Губернатора Нижегородской области на базе яхт-клуба "Лето";

- Морское многоборье - включает в себя комплекс из пяти олимпийских видов спорта: бег, стрельба, гребля, плавание, парус. Интеграция этих видов спорта способствует развитию и совершенствованию физических и морально-волевых качеств.

Соревнования будут проходить с 21 по 27 июля. Всего в них примут участие около 200 подростков, в сопровождении тренеров, родителей и болельщиков не только из России, но из СНГ и даже дальнего зарубежья. Среди них команды из Китая (г. Сямынь, клуб Iron Rock), Армении, Севастополя, Екатеринбурга, Воронежа, Архангельска, Астрахани, Чебоксар, Мурома, Москвы и Московской области и других регионов.

21 июля парусный марафон на Волге ознаменовался торжественным открытием, на котором вице-спикер регионального парламента обратился с напутственным словом к юным яхтсменам. Затем был дан старт соревнованиям по парусному спорту, личному первенству по морскому многоборью и гонками лодок на солнечных батареях.

"В этом году детская регата будет необычной и масштабной. Жители и гости Нижнего Новгорода станут свидетелями настоящего недельного парусного фестиваля, в рамках которого пройдут соревнования по водным видам спорта. "Юношеский кубок Волги" - это отличная площадка для демонстрации мастерства как на воде, так и на суше. Это сообщество людей, соединенных одной безусловной любовью – к парусу! Такие соревнования – огромное событие. Это не только борьба и адреналин, но и безграничное чувство свободы, которую дарит этот прекрасный вид спорта. И, конечно, это праздник для зрителей, потому что гонки под парусом – это всегда потрясающее по красоте зрелище", - сказал Александр Табачников.

"Уверен, что такие проекты помогают росту популярности парусного спорта, привлекают население к занятию им, а также развивают спортивные клубы. Без преувеличения могу сказать, что парусная регата среди юношей "Кубок Губернатора Нижегородской области" стала самой масштабной и престижной многоэтапной детской регатой страны. Об этом говорит и тот факт, что с каждым годом неуклонно растет количество участников состязаний, и расширяется география стран-участниц. В целом, это значимое событие для гонщиков и большой спортивный праздник для всех зрителей", - отметил Артем Баранов.

"В регионе уделяется огромное внимание развитию детского и юношеского парусного спорта в регионе. Так, на базе "Детского речного пароходства" ребята получают новые знания, изучают теорию парусного и морского дела, мореходную астрономию, историю флота, занимаются судомоделированием. Они регулярно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях и показывают там отличные результаты. Уверен, что детская парусная регата станет важным этапом в подготовке юных яхтсменов и будет способствовать дальнейшему росту популярности парусного спорта", - сказал директор МБУ ДО "Нижегородское детское речное пароходство" Владимир Дьяков.

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