Не теряйте бдительность: три нижегородца пострадали на аттракционах этим летом Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три человека получили травмы на аттракционах в Нижегородской области с начала лета. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи".

Согласно информации в журнале вызовов, 3 июня одиннадцатилетняя девочка пострадала на батуте. Ее отправили на лечение в больницу № 27".

Через две недели, 15 июня, в травмпункт Сормовского района доставили 30-летнего мужчину. Он покалечился во время картинга.

Последнее обращение в скорую помощь после посещения аттракционов было 21 июля. 66-летняя женщина упала на катке в торговом центре. Ее отправили в больницу №39".

Опасные моменты

В национальном стандарте безопасности аттракционов прописаны риски, с которыми могут столкнуться посетители развлекательных парков. На них, в первую очередь, должны обращать внимание владельцы аттракционов, но и посетители осуществлять неусыпный контроль.

Среди них риски, вызванные движением пассажиров на аттракционах:

- риски, связанные с интенсивностью и продолжительностью ускорений и толчков;

- риски, связанные с интенсивностью и продолжительностью сил, действующих со стороны элементов системы фиксации пассажиров;

- риски, связанные с угрозой выброса пассажиров;

- риски, связанные с реально прогнозируемым поведением пассажиров;

- риски, связанные с реально прогнозируемыми ошибками оператора;

- риски, вызванные условиями окружающей среды: воздействием ветра, снега и т.д.

- риски, связанные с эвакуацией пассажиров из пассажирских модулей, из мест аварийной остановки и т.п.

Правила пользования аттракционами обязательно должны быть размещена на информационных табличках. Также на них должны быть модель, заводской номер, название и адрес изготовителя аттракциона, информация о дате последней ежегодной проверки. У каждого аттракциона, если это необходимо, должны быть средства для измерения роста и веса пассажиров.

На что обратить внимание посетителям?

Роспотребнадзор напоминает, что большинство аттракционов подходят не всем. Поэтому, прежде, чем купить билеты для себя или своего ребенка, нужно выяснить, подходят ли вам аттракционы по возрасту, росту, весу и состоянию здоровья.

Кроме того, аттракционы подразумевают определенные правила поведения. Если вы знаете, что ребенок может не послушаться сотрудника аттракциона, то лучше запретить ему.

Кто следит за эксплуатацией аттракционов?

Установка аттракционов находится на контроле Ростехрегулирования. Ведомство на стадии выпуска в обращение следит за соблюдением требований безопасности при эксплуатации аттракционов. При осуществлении регионального надзора за это ответственны региональные органы власти.

Роспотребнадзор контролирует соблюдение хозяйствующими субъектами прав потребителей на информацию об услугах, исполнителе, а также соответствие условий договоров законодательству в сфере защиты прав потребителей.