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Общество

Почти 60 крыш отремонтировали в Приокском районе в этом году по заявлениям жителей

22 июля 2019 17:47  [131] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

56 крыш отремонтировали в Приокском районе с марта этого года по заявлениям жителей. Об этом заявил глава района Михаил Шатилов в ходе инспекции ремонта кровли на одном из домов 22 июля 2019 года.

"Дому №29 в первых Щербинках уже больше 50 лет. С проблемой протечки кровли жители многоквартирного дома обратились к мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову. По его поручению инженерами производственного отдела домоуправляющей компании Приокского района проведено обследование, факт подтвердился. Заявка на ремонт крыши передана в подрядную организацию. Сейчас ведутся работы по замене кровельного покрытия над квартирами №№18, 34 и 109", – сообщил Михаил Шатилов.

Директор подрядной организации ООО "АВЕРСТРОЙ-НН" Александр Сивин подчеркнул, что используемый в ремонте материал имеет гарантийный заводской срок – 25 лет. Специалисты АО "ДК Приокского района" подтвердили, что подрядчик соблюдает технологию.

Напомним, Владимир Панов поручил главам районов и руководителям структурных подразделений в работе с населением особое внимание уделять организации личных приемов.

Также напомним, что оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать ее отработку и оценить результат можно онлайн с компьютера или смартфона по адресу https://open.nnov.ru/ или позвонив по номеру 005. Каждое обращение фиксируется в системе "Наш Нижний".

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