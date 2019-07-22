Почти 60 крыш отремонтировали в Приокском районе в этом году по заявлениям жителей

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56 крыш отремонтировали в Приокском районе с марта этого года по заявлениям жителей. Об этом заявил глава района Михаил Шатилов в ходе инспекции ремонта кровли на одном из домов 22 июля 2019 года.
"Дому №29 в первых Щербинках уже больше 50 лет. С проблемой протечки кровли жители многоквартирного дома обратились к мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову. По его поручению инженерами производственного отдела домоуправляющей компании Приокского района проведено обследование, факт подтвердился. Заявка на ремонт крыши передана в подрядную организацию. Сейчас ведутся работы по замене кровельного покрытия над квартирами №№18, 34 и 109", – сообщил Михаил Шатилов.
Директор подрядной организации ООО "АВЕРСТРОЙ-НН" Александр Сивин подчеркнул, что используемый в ремонте материал имеет гарантийный заводской срок – 25 лет. Специалисты АО "ДК Приокского района" подтвердили, что подрядчик соблюдает технологию.
Напомним, Владимир Панов поручил главам районов и руководителям структурных подразделений в работе с населением особое внимание уделять организации личных приемов.
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