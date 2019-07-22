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Происшествия

Обвиняемый в жестоком убийстве девушки и вымогательстве с ее родителей 4 млн рублей пойдет под суд, - СУ СК по Нижегородской области

23 июля 2019 09:39  [104] Происшествия

Перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в убийстве девушки и вымогательстве с ее родителей 4 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области 22 июля 2019 года.

По версии следствия, 5 августа 2018 года обвиняемый, под надуманным предлогом заманил знакомую ему 23-летнюю девушку в подвальное помещение многоэтажного дома по бул. Юбилейный Сормовского района Нижнего Новгорода. Затем молотком нанес потерпевшей удар по голове и задушил ее веревкой. После этого он похитил телефон погибшей, 600 рублей наличных денег и ее паспорт, который впоследствии уничтожил.

Скрыв тело девушки в этом же подвальном помещении, злоумышленник стал вымогать 4 млн рублей у родителей погибшей в качестве выкупа за якобы похищенную дочь. Получив от родителей часть требуемой суммы - 200 тысяч рублей, обвиняемый попытался скрыться. Однако в ходе совместно проводимых оперативно-следственных действий следователями СК и сотрудниками УФСБ, ГУ МВД по Нижегородской области, злоумышленник был задержан на ул. Родионова.

Возбуждены уголовные дела по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряженное с вымогательством), п. п. "б, в" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

Обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. Дело направлено в суд.

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