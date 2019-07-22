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Происшествия

Водитель ВАЗа, столкнувшись с Lexus, врезался в толпу людей на Бору; погибла женщина

23 июля 2019 11:44  [199] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель ВАЗа, столкнувшись с автомобилем Lexus в п.Неклюдово Борского района, врезался в толпу людей стоящих на обочине. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 22 июля в 15:50. В УГИБДД уточнили, что у 60-летний водитель ВАЗа спровоцировал аварию при выезде с второстепенной дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю Lexus, совершив, таким образом столкновение с ним, а потом совершил наезд на пешеходов.

В результате ДТП скончалась 62-летняя женщина-пешеход. Еще два человека госпитализированы — 63-летняя женщина с переломом бедра и 43-летняя женщина с переломом ребра.

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