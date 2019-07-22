Инвестиции в III очередь производства турецкой посуды на Бору составили 4,5 млрд рублей Бизнес

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Инвестиции в создание III очереди производства на ООО "Посуда" (г.Бор, учредитель - турецкая Pasabahce) составили 4,5 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в областном министерстве экономического развития и инвестиций.

Pasabahce организовала производство стеклопосуды на территории Борского стекольного завода в октябре 2004 года. Мощность I очереди составляла 90 тонн продукции в сутки. В 2008 году компания увеличила производство, построив II очередь, увеличив выпуск продукции на 120 тонн в сутки.

В минэкономразвитии пояснили, что мощность III очереди составляет 205 тонн стекла в сутки. В ведомстве также добавили, что основными потребителями продукции являются бары, рестораны, сетевые дилеры и магазины (Ашан, Икеа, Лента и прочие).

Напомним, что гендиректор предприятия Эрсан Токмак, открывая I очередь завода, назвал его центром производства посуды в Восточной Европе.