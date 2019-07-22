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Спорт

Глава области Глеб Никитин призвал болельщиков поддержать ХК "Торпедо" на Кубке Губернатора

23 июля 2019 13:28  [62] Спорт

Фото: С сайта дворца спорта

Глава региона Глеб Никитин призвал болельщиков поддержать ХК "Торпедо" на Кубке Губернатора Нижегородской области.

Как сообщает пресс-слукжба губернатора и правительства региона, данный предсезонный хоккейный турнир состоится с 7 по 11 августа 2019 года в Нижнем Новгороде. В матчах за главный трофей команды сойдутся на льду КРК "Нагорный" в одиннадцатый раз. Глеб Никитин призвал болельщиков поддержать ХК "Торпедо".

"Такие турниры обладают особой атмосферой. У команд появляется возможность попробовать свои силы перед началом сезона, настроиться на результат, сыграться после перерыва. Особенно важно, когда это домашнее состязание", - сказал Глеб Никитин.

"Мне хочется призвать нижегородских болельщиков поддержать "Торпедо" на Кубке Губернатора Нижегородской области, тем более, что летом смотреть хоккей особенно приятно", - добавил глава региона.

В этом году в Кубке примут участие четыре клуба: "Торпедо" (Нижний Новгород), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Минск), а также хоккейный клуб из столицы Узбекистана - "Хумо".

С 7 по 10 августа команды проведут по три матча, после чего в воскресенье, 11 августа, состоятся матч за третье место и финальная игра, в которой определится обладатель кубка.

В Нижнем Новгороде различные предсезонные хоккейные турниры проводятся уже более сорока лет. Впервые товарищеский турнир состоялся в 1975 году, тогда команды сражались в рамках турнира на призы Валерия Чкалова. Предсезонные турниры в Горьком привлекали все больше внимания и клубы со всех концов Советского Союза, а затем и России приезжали в Нижегородскую область. В "девяностые" соревнования носили имя "Горьковского Автомобильного завода", а в 2009 году их правопреемником стал Кубок губернатора Нижегородской области. С того момента состоялось десять розыгрышей, и в четырех из них побеждали нижегородцы.

Календарь матчей:

7 августа, среда
15:00 Хумо (Ташкент) - Динамо (Минск)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Динамо (Москва)

8 августа, четверг
15:00 Динамо (Минск) - Динамо (Москва)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Хумо (Ташкент)

10 августа, суббота
13:00 Динамо (Москва) - Хумо (Ташкент)
17:00 Торпедо (Нижегородская область) - Динамо (Минск)

11 августа, воскресенье
13:00 Матч за III место
17:00 Финал

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