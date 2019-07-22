Последние новости рубрики Спорт
23 июля 2019 14:06  [26] Фестиваль холодового плавания прошел в Павловском районе
23 июля 2019 13:28  [60] Глава области Глеб Никитин призвал болельщиков поддержать ХК "Торпедо" на Кубке Губернатора
22 июля 2019 19:08  [206] Глеб Никитин поздравил нижегородских спортсменов с удачным выступлением на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов
22 июля 2019 18:21  [385] Международный форум "Россия – спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде в октябре
22 июля 2019 15:53  [337] "Юношеский кубок Волги" - это отличная площадка для демонстрации мастерства как на воде, так и на суше", - Александр Табачников
22 июля 2019 15:20  [214] Пять баскетболистов вошли в состав БК "НН" в этом сезоне
21 июля 2019 06:34  [355] Александр Винник из "ПАРМЫ" перешел в БК "НН"
19 июля 2019 15:11  [634] "Мы должны сделать все, чтобы была обеспечена максимальная безопасность, и заплыв традиционно прошел на высоком уровне", - Андрей Тарасов
18 июля 2019 16:16  [368] ФК "НН" в этом сезоне будет играть в новой форме
17 июля 2019 14:01  [355] Ветеран нижегородского ХК "Торпедо" Валерий Кормаков умер на 82 году
Спорт

Фестиваль холодового плавания прошел в Павловском районе

23 июля 2019 14:06  [26] Спорт

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

20-21 июля 2019 года при поддержке и участии депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Андрея Тарасова состоялся фестиваль холодового плавания "Из лета в зиму" памяти Владимира Высоцкого на озере "Ключик" в Павловском районе.

В турнире приняли участие "моржи" из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Павлова и Санкт-Петербурга. Возраст участников - от 3 до 77 лет. Ребята до 10 лет плыли 15 метров, от 10 до 15 лет - 25 метров. В эстафете 4х50 м соревновались команды. В этих соревнованиях победителями стали команды из Санкт-Петербурга. Также проводились личные соревнования по трем возрастным группам среди женщин и мужчин на дистанции 50 метров.

В конкурсах фотогазеты и песен о закаливании победителями стали "моржи" из Автозаводского района Нижнего Новгорода, в перетягивании каната - команда из Павлова, в "Веселых стартах" - команда из Арзамаса. Общекомандное первое место в фестивале - у команды из Советского района Нижнего Новгорода, второе место - у Арзамаса, третье - у команды Автозаводского района Нижнего Новгорода.

По окончании заплыва Андрей Тарасов вручил всем участникам фестиваля кубки, медали, грамоты, памятные вымпелы и юбилейные значки.

"Фестиваль холодового плавания – это праздник, где каждый может поддержать в тонусе свой организм, позитивно пообщаться и получить заряд жизненной бодрости и энергии", - подчеркнул Андрей Тарасов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph