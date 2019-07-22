Фестиваль холодового плавания прошел в Павловском районе Спорт

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

20-21 июля 2019 года при поддержке и участии депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Андрея Тарасова состоялся фестиваль холодового плавания "Из лета в зиму" памяти Владимира Высоцкого на озере "Ключик" в Павловском районе.

В турнире приняли участие "моржи" из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Павлова и Санкт-Петербурга. Возраст участников - от 3 до 77 лет. Ребята до 10 лет плыли 15 метров, от 10 до 15 лет - 25 метров. В эстафете 4х50 м соревновались команды. В этих соревнованиях победителями стали команды из Санкт-Петербурга. Также проводились личные соревнования по трем возрастным группам среди женщин и мужчин на дистанции 50 метров.

В конкурсах фотогазеты и песен о закаливании победителями стали "моржи" из Автозаводского района Нижнего Новгорода, в перетягивании каната - команда из Павлова, в "Веселых стартах" - команда из Арзамаса. Общекомандное первое место в фестивале - у команды из Советского района Нижнего Новгорода, второе место - у Арзамаса, третье - у команды Автозаводского района Нижнего Новгорода.

По окончании заплыва Андрей Тарасов вручил всем участникам фестиваля кубки, медали, грамоты, памятные вымпелы и юбилейные значки.

"Фестиваль холодового плавания – это праздник, где каждый может поддержать в тонусе свой организм, позитивно пообщаться и получить заряд жизненной бодрости и энергии", - подчеркнул Андрей Тарасов.