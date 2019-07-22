Припаркованный автомобиль провалился под асфальт в Нижнем Новгороде

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Припаркованный автомобиль провалился под асфальт на улице Трудовой в Нижегородском районе. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.
По информации автора поста, нижегородка припарковала свой автомобиль на обочине, а ночью узнала, что он провалился. Пришлось вызывать эвакуатор.
Подписчики группы обратили внимание на то, что парковка на данном участке запрещена и предположили, что в этой ситуации сработал "закон кармы".
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