Припаркованный автомобиль провалился под асфальт в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Припаркованный автомобиль провалился под асфальт на улице Трудовой в Нижегородском районе. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.

По информации автора поста, нижегородка припарковала свой автомобиль на обочине, а ночью узнала, что он провалился. Пришлось вызывать эвакуатор.

Подписчики группы обратили внимание на то, что парковка на данном участке запрещена и предположили, что в этой ситуации сработал "закон кармы".