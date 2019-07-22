Светодиодные фонари установили на одной из улиц Приокского района, - нижегородская мэрия Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Светодиодные фонари установили на улице Тропинина Приокского района. В ходе инспекции 23 июля 2019 года заместитель директора районной УК Андрей Бузин рассказал, что старые опоры освещения меняют на новые, что позволит сократить расход электроэнергии почти в четыре раза.

Пока идут работы, световые опоры включают не на полную мощность. Глава города Владимир Панов поручил главе района вечером включить освещение полностью в тестовом режиме. Также жители напомнили, что благоустройство во дворах тоже не помешало бы.

В этом году приведут в порядок территорию в границах ул.Тропинина (дома №№ 2, 2а, 4, 8, 10,12, 16, 18) и пр.Гагарина (дома №№ 113, 115, 117, 119) . Сумма субсидии составляет 23 млн рублей, в том числе средства жителей - 709 тысяч рублей. Срок реализации проекта – до сентября 2019 года.