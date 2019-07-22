Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил юрлицам более 2 тысяч памяток во избежание долгов Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил в июле 2 400 памяток юридическим лицам-потребителям тепловой энергии и горячей воды в Дзержинске и Кстове. Мероприятие проводится в рамках информационной кампании "Внимание, должник!", пояснили в компании.

По состоянию на 1 июля 2019 года, сумма дебиторской задолженности за тепловую энергию и горячую воду юридических лиц Дзержинска и Кстова превысила 920 млн рублей.

В памятках компания информирует клиентов-юридических лиц об ответственности, грозящей за неоплату задолженности. В случае несвоевременной оплаты тепловой энергии и горячей воды должнику грозит принудительное взыскание денежных средств в рамках исполнительного производства, а также арест, изъятие и реализация имущества, потеря бизнеса.

При несоблюдении обязательств по договору теплоснабжения Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направляет документы в суд, и помимо суммы основного долга должник обязан будет оплатить пени, все судебные расходы. В отношении ряда злостных неплательщиков применяется процедура расторжения договора теплоснабжения и прекращения подачи ресурса.

Кроме того, данные о должниках-юридических лицах регулярно направляются для публикации в "Системе профессионального анализа рынков и компаний" ("СПАРК"), что позволяет в режиме онлайн проверить платежную дисциплину клиента и существенно сказывается на репутации компаний.