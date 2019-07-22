Нижегородцев приглашают на День Военно-морского флота Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Нижегородцев приглашают на День Военно-морского флота. Как сообщили в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп", по традиции в Нижнем Новгороде будут организованы торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота. Праздник отмечают в последнее воскресенье июля по всей России, в этом году он пришелся на 28 июля.

В 12.00 на площадке у здания Арсенала в кремле пройдут спортивные соревнования, будет организована концертная программа.

Также к памятнику легендарной подводной лодки "С-13", выпущенной заводом "Красное Сормово" в годы Великой Отечественной войны, возложат цветы. Здесь же пройдут показательные выступления военно-спортивного клуба "Пантера", подшефного компании "Союз Маринс Групп".

Организатором централизованного празднования Дня Военно-морского флота в Нижнем Новгороде выступает Нижегородское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота. Партнер мероприятия - кинокомпания "Союз Маринс Групп", которая уже на протяжении многих лет активно поддерживает все городские патриотические мероприятия, направленные на возрождение лучших традиций российского флота и морской пехоты.

После праздничных мероприятий ветераны Военно-морского флота, представители общественных организаций, представители органов государственной власти и кинокомпании "Союз Маринс Групп" отправятся на торжественную встречу в конгресс-отель "Маринс Парк Отель Нижний Новгород". Там состоится награждение нижегородцев за содействие развитию патриотического движения в Нижнем Новгороде и области. В заключение ветераны и гости увидят праздничный концерт.

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