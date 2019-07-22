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Общество

"ТНС энерго НН" опубликовало список нижегородских предприятий с миллионными долгами за электроэнергию

24 июля 2019 11:49  [122] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" опубликовало список нижегородских предприятий, имеющих миллионные долги за потребленную электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегородской области компании.

Список опубликован 24 июля 2019 года на официальном сайте "ТНС энерго НН" в разделе "Бизнес-клиентам"/ "Информация"/ "Клиенты с дебиторской задолженностью".

В таблице обновлены сведения и указаны предприятия и организации, имеющие задолженность за потребленную электроэнергию свыше 1 млн рублей более чем за два расчетных периода.

По данным на 19 июля 2019 года, в Нижегородской области насчитывается 191 подобное предприятие и организация, чья суммарная задолженность за электроэнергию превышает 1,7 млрд рублей.

Суммарная задолженность 12 промышленных предприятий составляет 104,5 млн рублей. Крупнейшими должниками данной категории являются: ОАО "Лысковский электротехнический завод" - более 50,5 млн рублей, ПАО "Труд" (Вача) – свыше 15,5 млн рублей.

Суммарная задолженность 62 предприятий ЖКХ Нижегородской области составляет порядка 575 млн рублей. Крупнейшими должниками являются: АО "Нижегородская областная коммунальная компания" - более 112,7 млн рублей, МУП "Водоканал" Кстовского района - 75,4 млн рублей.

Суммарная задолженность исполнителей коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ и пр.) превышает 344,2 млн рублей, в списке должников числится 74 предприятия. Крупнейшими должниками среди коммунальщиков являются: МП "Городская Управляющая Компания" (Нижний Новгород) – свыше 33,8 млн рублей, ООО "Альфа" (Кстово) – более 25 млн рублей, ООО "Кстовская домоуправляющая компания" - 20,3 млн рублей.

В списке крупнейших должников, финансируемых из бюджетов разных уровней, находится пять бюджетных организаций, суммарная задолженность которых превышает 25,7 млн рублей.

Информация о клиентах с дебиторской задолженностью, включая юридические адреса, ИНН и сумму долга, обновляется на сайте "ТНС энерго НН" ежемесячно.

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