"Дачную амнистию" продлят в России до 2021 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.

Что такое дачная амнистия?

"Дачная амнистия" - это народное название федерального закона, который позволяет в упрощенном порядке оформлять земельные участки в собственность.

В новой редакции, утвержденной депутатами Госдумы во II чтении, законопроект звучит следующим образом:

"До 1 марта 2021 года допускается осуществление государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости", - говорится в тексте законопроекта.

В нем отмечается, что при этом не требуется уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома, а также об окончании таких работ.



Недвижимость, которую можно оформить в упрощенном порядке по "дачной амнистии"

"Дачная амнистия" действует на:

* Земельные участки, которые выдавались гражданам до 30 октября 2001 года и только в бессрочное пользование или пожизненное наследуемое владение. Эти участки могут быть дачными, огородными, ИЖС или ЛПХ. Граждане, которые получили такие земельные участки до 30 октября 2001 года, могут зарегистрировать их собственность в упрощенном порядке.

* Хозпостройки типа бани, гаража и т.п.

А что на счет садовых или жилых домах на участке?

К сожалению, "дачная амнистия" не распространяется на уже построенные садовые (дачные) или жилые дома, которые строились без разрешения или уведомления муниципалитета. И не важно построены они на участке, который можно зарегистрировать или уже регистрировался в упрощенном порядке по "дачной амнистии". Если же до строительства было получено разрешение или уведомление, то такие дома можно зарегистрировать в относительно упрощенном порядке.

Как это выглядит в Нижнем Новгороде?

В 2019 году из зоны садов и дач в зону индивидуального жилищного строительства перешли территории Стригино, Нагулино и Гнилиц.