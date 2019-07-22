Что такое Landing Page и для чего делают прототипы?

Landing Page или Лендинг — это сайт-визитка, призванный подробно раскрыть всю информацию о товаре или услуге на одной странице без дополнительных переходов по вкладкам или гиперссылкам. По следующей ссылке: https://totonis.com/landing-page можно узнать подробнее о том, для чего нужна такая услуга, каким образом ее осуществляют специалисты, вообще, почему она так востребована на современном рынке и многое другое.

Для чего же сегодня применяют лендинги?

Чаще всего лендинги используют:

• для рекламы товара или услуги;

• для информации о разовом мероприятии или событии (конкурсе, акции, вебинаре);

• в качестве визитки фирмы или организации (для тех, кому главное найти нужные контакты);

• в качестве тестовой страницы, по откликам на которой потом анализируется уровень спроса на товар или услугу.

Однако, так как лендинги чаще всего изготавливают одни люди, а пользуются ими потом другие, в практику все чаще всходит изготовление их прототипов.

Что такое протопит Landing Page и зачем он нужен?

Простыми словами, прототип — это макет или черновик лендинговой страницы.

Выполняется он по упрощенной схеме и в черно-белом варианте.

А делают его для того, чтобы:

• сразу видеть всю собранную информацию и варианты ее размещения;

• заранее согласовать с заказчиком наполнение страницы и расположение текста;

• дизайнеру было удобно прорисовывать сайт, вставляя полученную информацию и не задумываясь о контенте.

Также, прототипы Лендингов часто используют, когда надо протестировать сайт или платформу.

В случаях, когда создаются многостраничные сайты для интернет-магазинов или приложения для мобильных телефонов, прототипы позволяют наглядно показать будущую модель интернет-продукта и сразу внести необходимые правки.

Что следует учесть?

Причем профессиональные проектировщики не торопятся сразу создавать электронный вариант прототипа. Первые наброски чаще всего делаются вручную на бумаге, а уже потом выводятся на экран. Поэтому, при создании качественной Landing Page не обойтись без прототипа. Естественно, что лучше и правильнее будет обратиться к настоящим профессионалам своего дела, которые смогут осуществить создание лендинга в самые кратчайшие сроки. Ну и соответственно, такой сервис должен быть предоставлен на высшем уровне.

На самом деле, очень важно разработать индивидуальный дизайн, потому что с чего не только все начинается, а с него все происходит и будет в дальнейшем развиваться Интернет-ресурс. Обычно, специалисты клиенту об этом должны рассказать на самых ранних этапах создания лендинга, но немногие так поступают, ведь не хотят раскрывать абсолютно все секреты своего дела. Также, очень важно чтобы страничка работала на постоянной основе, то есть нужно позаботиться о том, чтобы Интернет-ресурс кто-то поддерживал. Здесь также секрет заключается в том, что такую услугу предоставляют исключительно профессионалы своего дела, которые разбираются абсолютно во всех нюансах.