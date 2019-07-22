Как выбрать цепь для якорной лебедки?

Якорная лебедка или шпиль представляется собой механизм, предназначений для спуска судна на воду, а также для его качественной швартовки. В некоторых случаях плавательное средство фиксируется при помощи канатов, в других же используется специализированная цепь, выбору которой также следует уделить особое внимание. По следующей ссылке: Lofrans можно купить якорную лебедку по нормальной, приемлемой и очень выгодной цене. Главное, на что следует обратить внимание, так это предназначение, ведь цепи следует покупать в зависимости от того, для чего она может понадобиться. Такая цепь должна быть очень надежной и крепкой, чтобы смогла в дальнейшем осуществить собственную функции и не подвести своих владельцев.

На самом деле, очень важно обратить внимание не только на производителя, но и конечно же на отзывы тех, кто уже приобретал данный товар когда-то.

Советы по выбору цепи для якорной лебедки

Среди главных следует выделить следующие:

• Первое, что следует учитывать при выборе — это калибр цепи. Она должна подходит под конкретную лебедку.

• Существует несколько систем калибровки звеньев (британская, американская, метрическая). Поэтому при покупке цепи следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации лебедки и свериться со специальными таблицами.

• Для электрических лебедок лучше выбирать только специализированные цепи. Звенья у них четко нормируются и не заклинивают.

• Необходимо также обратить внимание на прочность и выносливость цепи. Важно полностью исключить возможность ее разрыва или заклинивания.

• Дешевые оцинкованные цепи в ящик складываются горкой, часто путаются и переплетаются, что потом вызывает трудности при их разборе.

• Цепи из норвежской стали более прочные и эластичные, менее склонны к запутыванию.

Покупая цепь для якорной лебедки, не следует экономить на материале. Ведь главная задача этого элемента обеспечивать судну устойчивость и покой, а не доставлять дополнительные проблемы из-за порванных или спутанных звеньев. Поэтому чаще всего подобрать подходящую для вашего судна цепь можно только опытным путем. Зато в этом случае, вы сможете быть полностью уверенны в ее прочности и надежности.