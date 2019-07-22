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Происшествия

Нижегородец, обидевшись на гостью, убил ее молотком и скалкой, - СК

24 июля 2019 13:49  [72] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителя Балахны Нижегородской области подозревают в избиении до смерти гостьи, на которую он обиделся. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следователи полагают, что преступление произошло вечером 22 июня 2019 года в квартире подозреваемого 29-летнего нижегородца когда у него в гостях была 35-летняя знакомая. В ходе распития спиртного они поссорились якобы из-за то, что женщина оскорбила хозяина дома и тот избил гостью по голове молотком и скалкой. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его заключили прод стражу.

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