Биоматы и геомембраны выложены на 70% территории дзержинского шламонакопителя "Белое море" Общество

Биоматы и геомембраны выложены на 70% территории дзержинского шламонакопителя Белое море Фото: Юлия Горшкова

Бентонитовые маты и геомембраны выложены на 70% территории шламонакопителя "Белое море" в Дзержинскев рамках рекультивации этого объекта экологического ущерба. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме того, сейчас уже больше чем на 50% уложен геотекстиль.

Ход работ на данном объекте 24 июля проверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время на территории шламонакопителя идет финальный этап рекультивации.

"Достаточно быстро происходит изменение этой территории. Уже больше 6 гектаров покрыто биоматами. То есть "Белое море" начинает превращаться в большую зеленую лужайку. Завершить его ликвидацию в рамках нацпроекта "Экология" подрядчик должен к апрелю 2020 года. Но сейчас мы видим, что работы идут с опережением графика и могут быть завершены раньше", - сказал Глеб Никитин.

Во время своего визита Глеб Никитин также рассказал, как идёт сбор предложений о том, что должно в дальнейшем появиться на территории шламонакопителя.

"Пока нижегородцы больше склоняются к варианту оставить "Белое море" зеленой лужайкой и ничего здесь не строить. Но в лидерах также создание фестивальной площадки и арт-пространства", - добавил Глеб Никитин.



Завершится сбор предложений 1 августа. До этого времени направить их можно на электронную почту: beloye.more@inbox.ru, а также оставить их в профильных группах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в социальных сетях.

После завершения сбора предложений будет сформирована экспертная комиссия, в которую войдут специалисты регионального министерства экологии, а также общественники, средства массовой информации и блогеры. Они рассмотрят все предложения и сформируют окончательный список объектов, которые могут появиться на месте шламонакопителя "Белое море". Этот список будет вынесен на общественные обсуждения.

Также сейчас ведутся работы и на двух других объектах накопленного экологического вреда, которые рекультивируются в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Это свалка промышленных отходов "Черная дыра" и полигон ТБО "Игумново".

На "Черной дыре" в настоящее время уже обезврежено больше 1 тысячи кв.м. отходов. Ведутся работы по снятию заражённого грунта с береговой линии.

На полигоне "Игумново" продолжается укладка геотекстиля и газодренажных слоев матов. Это необходимо для того, чтобы свалочные газы уходили в воздух. Также на полигоне идут работы по монтажу трубопровода для сбора фильтрата, прокладывается напорная канализация до локальных очистных сооружений.

Напомним, опыт рекультивации трех нижегородских объектов накопленного экологического ущерба: "Черная дыра", "Белое море" и "Игумново" в рамках национального проекта "Экология" получил хорошую оценку на федеральном уровне. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 19 мая 2019 года рассказал, что работы на трех нижегородских объектах накопленного экологического ущерба ведутся в графике.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа Владимира Путина началась в стране с 2019 года.