Дискуссионная площадка по проблемам продажи алкоголя состоялась в ЦИК "Единой России" Общество

Дискуссионная площадка по проблемам продажи алкоголя состоялась в ЦИК Единой России Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Сегодня в Центральном исполнительном комитете "Единой России" в Москве состоялось заседание внутрипартийной дискуссионной площадки "Благополучие человека". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Темой разговора стала "Разгул "наливаек". Как навести порядок?". От Нижегородской области в дискуссии принял участие и выступил с докладом депутат Законодательного собрания Василий Суханов.

"В Нижегородской области, также, как и в других регионах России, актуальной является проблема, связанная с продажей в разлив алкогольной продукции в барах, кафе и буфетах, занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов. Круглосуточная работа таких "разливаек" не только способствует спаиванию населения, но и значительно ухудшает условия жизни жителей многоэтажек", - отметил депутат в своем выступлении.

По его словам, ситуация осложняется тем, что в соответствии с нормами федерального законодательства у регионов нет правовых инструментов, чтобы ограничить условия, время и места деятельности таких предприятий.

Василий Суханов сообщил, что парламентарии Нижегородской области направили обращение в Госдуму и Совет Федерации по вопросу предоставления регионам права вводить ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

"При этом чрезвычайно важно защитить добросовестно работающих предпринимателей в сфере продажи алкогольной продукции от нелегального бизнеса", - подчеркнул он.

Также парламентарий обратил внимание на то, что на практике сотрудники правоохранительных органов нередко сталкиваются с ситуацией, когда владельцы торговых объектов, осуществляющих незаконную продажу алкогольной продукции, оформляют свою деятельность на сторонних лиц, не имеющих постоянного места жительства и источника дохода, или на лиц, проживающих за пределами России.

"В этой связи необходимо в кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотреть возможность привлечения к ответственности не "формального" директора нелегального бизнеса, а непосредственно то физическое лицо, которое осуществляет незаконную торговлю алкогольной продукцией", - заявил Василий Суханов.

Профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области уже подготовил соответствующий законопроект и направил его в профильный комитет Госдумы.

"Необходимо инициировать скорейшее рассмотрение предложенного законопроекта. Только учитывая специфику каждого региона, возможно эффективно урегулировать деятельность предприятий общественного питания и способствовать развитию легального, прозрачного, конкурентоспособного рынка алкогольной продукции", - резюмировал Василий Суханов.