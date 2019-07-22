Стоимость бензина в Нижегородской области, несмотря на прогноз, не увеличилась, - УФАС Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стоимость бензина в Нижегородской области, несмотря на прогноз управления топливно-энергетического комплекса (ТЭК) федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, не увеличилась. Об этом сообщила врио заместителя руководителя УФАС по Нижегородской области Ольга Швецова на пресс-конференции 24 июля 2019 года.

Ранее заместитель начальника управления ТЭК ФАС России Константин Коньков на заседании комитета Госдумы по энергетике заявлял, что крупные российские нефтяные компании в первом полугодии недовыполнили план по выпуску бензина и дизеля из-за проблем с модернизацией заводов, поэтому цены на бензин могут существенно вырасти. Как он предположил, основное повышение ожидается к сентябрю.

Мониторинг нижегородского УФАС по состоянию на 24 июля 2019 показал, что пока резкого повышения цен на топливо не произошло. Среднерыночная стоимость бензина АИ-92 сейчас составляет 42,2 рубля за литр, в начале июля – 42,16 рублей, в июне – 42,12 рублей, а в 41,81 рубль.

Что касается бензина АИ-95 его цена 24 июля составляет 45,22 рублей за литр, в начале июля – 45,18 рублей, в июне – 45,11, в мае – 44,79.

Дизельное топливо нижегородцы покупают сегодня по цене 45,14 рублей за литр, в начале июля – 45,07, в июне – 44,67, в мае – 45,33.

А вот сжиженный газ даже подешевел. В настоящее время его цена на заправках региона - 19,33 рубля, в начале июля была 19,38 рублей, в июне – 19,53 рубля, в мае – 19,82.