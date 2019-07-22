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Происшествия

"Черные лесорубы" похитили в Навашинском г.о. лес на 2 млн рублей

24 июля 2019 18:02  [73] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

"Черные лесорубы" похитили в Навашинском г.о. лес на 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Лесорубов задержали лесные инспекторы совместно с правоохранительными органами на месте хищения в ночь с 23 на 24 июля. В настоящее время в отношении задержанных проводятся следственные мероприятия.

За незаконную вырубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ).

Следователи полагают, что подозреваемые незаконно вырубили 86 кубических метров леса.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число регионов, где запустят пилотный проект по космическому мониторингу использования лесного фонда. Программа будет реализована на средства федерального бюджета.

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Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
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