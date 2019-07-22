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Экономика

ГАЗ хочет создать в Нижнем Новгороде производство инновационного электротранспорта

24 июля 2019 19:09  [138] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Минэкономразвития РФ предварительно одобрило заявки от Нижегородской области по созданию двух новых технопарков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Общая сумма заявки от Нижегородской области - более 1,7 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей - средства федерального бюджета, около 40 миллионов – регионального бюджета и не менее 647 миллионов - внебюджетные средства", - сказал губернатор области Глеб Никитин.

"Каждая заявка очень важна для Нижегородской области и страны в целом. После реализации проекта субъекты малого и среднего предпринимательства получат доступные промышленные площадки, а также необходимое технологическое оборудование. Это даст стимул развитию территорий и ключевых отраслей региональной экономики", - добавил глава региона.

В перечень одобренных технопарков входит проект по созданию площадки на территории АЗ ГАЗ, который хочет реализовать проект "Электротранспорт", то есть наладить производство линейки инновационного электротранспорта ГАЗ и компонентов для него.

Еще один нижегородский проект, предварительно одобренный митнэкономразвития — это создание промышленного технопарка на территории завода Дробмаш в Выксе. На территории промышленного технопарка планируется развивать производство горно-шахтного оборудования, оборудования для молочных хозяйств, производство специальных контейнеров и печей для газостатирования.

Кроме того, существующий в Нижегородской области технопарк "Саров" подавал заявку на увеличение своих энергетических мощностей, что позволит резидентам технопарка развивать новые производства, а также даст возможность привлекать новые предприятия.

Полученные средства федерального бюджета предприятия планируют направить на строительство, реконструкция объектов внутренней инженерной, коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры; технологическое присоединение (подключение) к объектам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения; а также на приобретение оборудования общего пользования.

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