Дополнительные электрички будут ходить по маршруту Нижний Новгород – Козино во время AFP Культура и отдых

В период с 15 по 18 августа 2019 года на Заволжском направлении вводятся дополнительные пригородные поезда по маршруту Нижний Новгород – Козино (фестиваль Alfa Future People), в том числе и в ночное время с интервалом отправления 1 час. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

В компании отметили, что для комфорта в перевозках гостей будут задействованы электропоезда с кондиционером серии ЭП3Д (концептуально новый подвижной состав, максимально адаптированный для пригородного и внутригородского движения).

Также можно приобрести "AFP-абонемент" на пять дней (с 15 по 19 августа) безлимитных поездок за 350 рублей. Абонемент на три дня будет стоить 250 рублей.

Электронные билеты – "AFP-абонемент" или билет для разовой поездки также можно оформить через приложение "Пригород" (для контроля на турникетах и в поезде необходимо приложить штрих-код билета с экрана смартфона к сканеру считывателя).

Подробности проведения фестиваля – на сайте. (18+)