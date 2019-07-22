Должников за отопление и горячую воду в Дзержинске могут выселить из квартир Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил администрации Дзержинска перечень нанимателей муниципального жилья, имеющих задолженность свыше полугода за отопление и горячую воду перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС". В список вошли 1374 клиента, общая сумма долга которых превысила 79 млн рублей.

Жители, оказавшиеся в списке, также не предприняли никаких мер для сокращения задолженности. В частности, не обратились в энергокомпанию для заключения соглашения о ее реструктуризации.

Законодательно предусмотрено (пп. 1 п. 4 ст. 83 Жилищного кодекса), что в случае, если наниматель более шести месяцев не оплачивает счета за квартиру и (или) коммунальные услуги, то расторжение договора социального найма жилья возможно в судебном порядке.

"О наличии долга жители осведомлены, так как справочная информация о его сумме за отопление и горячую воду ежемесячно размещается в квитанции ЕРКЦ. В отношении данных граждан вынесены судебные решения о принудительном взыскании долга. Рекомендуем жителям оперативно оплатить долги во избежание ареста имущества, банковского счета или выселения", – отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

После вынесения судебного решения о принудительном взыскании с должника, помимо самого долга, взимаются пени за просрочку платежа, госпошлина и исполнительский сбор службы судебных приставов (ССП) в размере 7% от общей суммы задолженности. Также ССП может запретить выезд за пределы РФ.