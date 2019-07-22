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Политика

Глеб Никитин провел встречу с победителем конкурса "Лидеры России" Михаилом Евстифеевым

25 июля 2019 11:08  [98] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с победителем конкурса "Лидеры России", генеральным директором ООО "ЛИНСОФТ" Михаилом Евстифеевым.

Глеб Никитин и Михаил Евстифеев обсудили проекты, связанные с цифровизацией образования. В частности, это разработка "Безопасная школа", нацеленная на то, чтобы с помощью технологий виртуальной реальности обучить школьников моделям безопасного поведения при внештатных ситуациях, а также проект "Бережливое мышление детям", в основе которого обучение детей "бережливым технологиям" и их внедрению в различных сферах жизни.

"Задачи по цифровизации образования и развитию цифровой экономики сегодня заложены в рамках национальных проектов. Считаю, что нижегородские разработки и предложения достойны быть представленными на уровне страны и учитываться при реализации соответствующих мероприятий", - подчеркнул губернатор.

Как отметил Михаил Евстифеев, проект "Безопасная школа" получил одобрение руководителя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича в ходе работы второго форума "Производительность 360". "В этом году планируем реализовать проект в пилотных школах в Дзержинске и Нижнем Новгороде", - подчеркнул победитель "Лидеров России".

Напомним, 17 марта 2019 года в Сочи подвели итоги второго конкурса "Лидеры России". В число победителей вошли 6 представителей Нижегородской области: Михаил Евстифеев, Дмитрий Проскура, Александр Симагин, Юрий Шалабаев, Илья Штокман, Василий Яицкий.

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