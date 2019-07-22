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Общество

Новая микробиологическая лаборатория открылась в Нижнем Новгороде

25 июля 2019 12:10  [109] Общество

Фото: Прес-служба Росстандарта

Новая микробиологическая лаборатория открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

В пресс-службе пояснили, что лаборатория позволит увеличить объем исследований товаров региональных предприятий на добровольную сертификацию. В настоящее время в области уже 413 товаров нижегородских предприятий успешно прошли добровольную сертификацию и вошли в реестр федерального проекта Национальной системы сертификации (НСС).

"Качество пищевой продукции в отношении микробиологической чистоты - это здоровье и безопасность людей, а для предприятий, выпускающих продукты питания, еще и поддержка репутации", - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

"Количество участников НСС в регионе растет, новая лаборатория позволит проводить исследования продукции на более высоком уровне. Лаборатория отвечает всем требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и получила лицензию на исследовательскую деятельность. Помимо микробиологических, здесь будут осуществляться диагностические и паразитологические исследования. Проверить продукцию можно будет более чем на 20 показателей", - добавил он.

Помещения лаборатории оснащены современным оборудованием. Все приборы и средства измерения прошли метрологический контроль.

В пресс-службе подчеркнули, что микробиологи будут исследовать не только пищевые продукты, но и среду, в которой они производятся (например, воздух, смывы с оборудования, инвентарь), поскольку это важно для безопасности производства продуктов питания.

"Новая лаборатория позволит повысить качество оказываемых услуг нашим заказчикам. В том числе и для подтверждения соответствия продукции, которая выдвигается в число участников Национальной системы сертификации", - пояснил Денис Миронов.

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