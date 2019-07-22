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Общество

Нижегородские власти борются с расклейщиками объявлений при помощи системы автодозвона

25 июля 2019 12:18  [148] Общество

Фото: с сайта http://www.russianlook.com/

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода борется с расклейщиками объявлений при помощи системы автодозвона. Об этом сообщил заместитель главы администрации по вопросам благоустройства и жилья Виктор Сдобняков на заседании совместной комиссии Гордумы.

Специальная система автодозвона один раз в определенный период набирает номер организаций-расклейщиков и воспроизводит голосовое сообщение с предупреждением о штрафах, а также "убедительно просит их снять повешенные объявления".

Система создана интернет-провайдерами без привязки к телефонному номеру, поэтому добавить его в черный список нельзя.

В настоящее время в городе выявлено более 100 организаций, которые осуществляют расклейку объявлений в несанкционированных местах. Информация о них была собрана при помощи мониторинга вакансий в интернете. Заявления на три из них направлено в региональное УМВД. Также звонки осуществляются по телефонам, указанным на объявлениях.

Параллельно ведется работа по очистке поверхностей. Пилотной территорией стала Верхне-Волжская набережная. Там дворники МП "РЭД" очищают места расклейки с мылом. Работы оплачивает владелец мест расклейки.

Столбы, которые чаще всего привлекают расклейщиков, администрация закрывает пластиком и сеткой рабицей. Однако, как отметил Виктор Сдобняков, это дорогостоящие меры.

Кроме того замглавы сообщил, что в будущем планируется создание централизованных мест для объявлений.

Ранее сообщалось, что более 250 предпринимателей оштрафованы за расклейку объявлений в Нижнем Новгороде в 2019 году.

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