Нижегородские власти борются с расклейщиками объявлений при помощи системы автодозвона

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Администрация Нижнего Новгорода борется с расклейщиками объявлений при помощи системы автодозвона. Об этом сообщил заместитель главы администрации по вопросам благоустройства и жилья Виктор Сдобняков на заседании совместной комиссии Гордумы.
Специальная система автодозвона один раз в определенный период набирает номер организаций-расклейщиков и воспроизводит голосовое сообщение с предупреждением о штрафах, а также "убедительно просит их снять повешенные объявления".
Система создана интернет-провайдерами без привязки к телефонному номеру, поэтому добавить его в черный список нельзя.
В настоящее время в городе выявлено более 100 организаций, которые осуществляют расклейку объявлений в несанкционированных местах. Информация о них была собрана при помощи мониторинга вакансий в интернете. Заявления на три из них направлено в региональное УМВД. Также звонки осуществляются по телефонам, указанным на объявлениях.
Параллельно ведется работа по очистке поверхностей. Пилотной территорией стала Верхне-Волжская набережная. Там дворники МП "РЭД" очищают места расклейки с мылом. Работы оплачивает владелец мест расклейки.
Столбы, которые чаще всего привлекают расклейщиков, администрация закрывает пластиком и сеткой рабицей. Однако, как отметил Виктор Сдобняков, это дорогостоящие меры.
Кроме того замглавы сообщил, что в будущем планируется создание централизованных мест для объявлений.
Ранее сообщалось, что более 250 предпринимателей оштрафованы за расклейку объявлений в Нижнем Новгороде в 2019 году.
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