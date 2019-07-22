Празднование "Сабантуя" состоится в парке им. 1 Мая 27 июля Культура и отдых

Празднование Сабантуя состоится в парке им. 1 Мая 27 июля Фото: НИА Нижний Новгород

Празднование "Сабантуя" состоится в парке им. 1 Мая 27 июля. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, торжества будут сопровождаться национальными татарскими конкурсами, танцами и угощениями.

На сцене во время праздника выступят коллективы республики Татарстан и Нижегородской области. Также в парке состоится выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, национальных товаров, кулинарных изделий и книг.

Кроме того, на спортивной арене "Зеленый майдан" пройдут национальные татарские игры, например, в 14:00 состоится открытие чемпионата по борьбе на поясах среди взрослых "Корэш".