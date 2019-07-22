Владимир Панов потребовал от районных глав "чаще выезжать к людям" Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Владимир Панов потребовал от районных глав "чаще выезжать к людям". Об этом рассказал глава Автозаводского района Александр Нагин, который исполнил требование: провел и телефонную линию, и встретился с жительницей одного из домов по улице Автомеханической, которая месяц назад позвонила на прямую линию и пожаловалась на холод в квартире.

"Сейчас все недочеты устранили", - убедился он.

"Владимир Панов требует, чтобы мы проводили прямые линии, как можно чаще выезжали к людям и как можно больше с ними общались", - отметил Александр Нагин. В пресс-службе также добавили, что еще Нагин "постоянно" совершает инспекционный объезд территории района, где встречается с жителями, а еще каждую последнюю среду месяца с 17 до 18 часов главе района можно позвонить по телефону 293-49-34.

Сам Владимир Панов за полтора года провел 15 выездных встреч с жителями районов.