Оздоровительный лагерь "Надежда" в Сергаче кормил детей в антисанитарных условиях

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Прокуратура Нижегородской области выявила в деятельности оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей "Остров Надежды" из Сергача нарушения санитарных условий.
По данным ведомства, нарушения касались организации питания детей. В частности, у кухонных работников отсутствовали справки о прививках от кори. Кроме того, продукты, которые использовались для приготовления пищи, находились в ненадлежащих условиях.
В связи с этим должностные лица детского лагеря привлечены к дисциплинарной ответственности.
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