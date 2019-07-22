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Общество

Оздоровительный лагерь "Надежда" в Сергаче кормил детей в антисанитарных условиях

25 июля 2019 14:29  [78] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура Нижегородской области выявила в деятельности оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей "Остров Надежды" из Сергача нарушения санитарных условий.

По данным ведомства, нарушения касались организации питания детей. В частности, у кухонных работников отсутствовали справки о прививках от кори. Кроме того, продукты, которые использовались для приготовления пищи, находились в ненадлежащих условиях.

В связи с этим должностные лица детского лагеря привлечены к дисциплинарной ответственности.

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