После обращения нижегородцев на портал "Команда правительства" ОКН в Балахне очищен от рекламы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

После обращения нижегородцев на портал "Команда правительства" исторический дом в Балахне очищен от рекламы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области 25 июля 2019 года проверили, как выполняется предписание об очистке от рекламы памятника истории и архитектуры в Балахне.

Здание находится в частной собственности. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил уделять особое внимание содержанию объектов культурного наследия, находящихся в частной собственности.

Фотографии дома, практически полностью закрытого рекламными вывесками, неравнодушные балахнинцы прислали на сайт "Команда правительства", в раздел предложений по работе для управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области, с просьбой разобраться в правомерности таких действий. На основании обращения специалисты управления провели внеплановую проверку, по результатам которой собственник дома получил предписание демонтировать рекламные вывески. Повторная проверка показала, что предписание полностью выполнено.

"В полномочия управления входит контрольно-надзорная деятельность за состоянием ОКН независимо от формы собственности. Закон допускает размещение вывесок на зданиях – объектах культурного наследия, но не в такой палитре и не в таком количестве. Исторический облик этого здания был полностью искажен рекламными конструкциями. Благодаря тому, что в Балахне живут неравнодушные люди, знающие свою историю, нарушение быстро устранено", - пояснил и.о.руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров.

Сегодня дом полностью очищен от рекламы. В предписании также говорилось о необходимости ремонта фасада и о разработке концепции размещения на здании рекламных вывесок, которую нужно согласовать в управлении. По словам собственника, он готов этим заниматься.

Деревянный дом на площади Советской, 22 в Балахне - объект культурного наследия регионального значения. Он является образцом купеческого городского дома середины XIX века. Деревянная основа покоится на подвальном этаже со сводчатыми перекрытиями, фасад дома украшен резьбой. В начале XX века здесь располагался уездный комитет РКП(б). С этим домом связана история и из сферы экономики. После Октябрьской революции новая власть столкнулась с острой нехваткой соли в Нижегородской губернии. Местный комитет партии разыскал балахнинских старожилов, с их помощью восстановил древние соляные колодцы и отправил рабочим в Сормово 20 пудов соли.