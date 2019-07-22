Нижегородское газозаправочное оборудование стали покупать в Белоруссии Бизнес

Нижегородский производитель инновационного газозаправочного оборудования начал поставлять свою продукцию с Республику Беларусь.

"Нижегородская группа компаний "ГазСервисКомпозит" начала поставки передвижных автомобильных газовых заправщиков в Гомельскую область. В данный момент один из них принимает активное участие в уборочной кампании, заправляя компримированным природным газом сельскохозяйственную технику", - сказала директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева.

Еще четыре автозаправщика приобрела одна из птицефабрик Гомельской области.

"Белоруссия - это ключевой партнёр региона и постоянный покупатель нижегородской продукции. В 2018 году белорусы купили у нас техники и металлических изделий на $773 миллиона, и нам важно развивать это направление экспорта", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году по решению Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. В рамках нацпроекта регион планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 млрд в 2017 году до $6 млрд в год. Глеб Никитин подчеркнул, что региональное правительство для выполнения этой задачи будет "активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами, институтами развития".