Нижегородские предприятия смогут получить Всероссийскую премию "Экспортёр года" Бизнес

Нижегородские предприятия смогут получить Всероссийскую премию "Экспортёр года". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он добавил, что подать заявку на первый этап отбора можно до 11 сентября.

"Российским предпринимателям нужны позитивные примеры того, как выстраивать взаимоотношения с партнёрами, как учитывать опыт и особенности менталитета иностранных коллег, преодолевая барьеры", - заметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В 2018 году, по информации регионального минпрома, нижегородские предприятия уже заработали $4 млрд на экспорте своей продукции. Причём, это только несырьевой экспорт, который составляет больше 70% от общего объёма и является основной целью мероприятий по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".

"Нижегородские предприятия зарабатывают на том, что изобретают, производят и продают. Это валютная выручка, живые деньги, которые можно будет направлять на модернизацию, расширение производства и повышение заработных плат", - объяснил Глеб Никитин.

Всероссийскую премию в области кооперации и экспорта могут получить и крупные предприятия, и малые или средние предприниматели. Всех конкурсантов разделят по отраслевым номинациям: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг и высокие технологии. Кроме того, можно будет подать заявку на две специальные номинации: "Прорыв года" для малых и средних предпринимателей и "Новая география" для крупного бизнеса.

Отбор победителей пройдет в два этапа: сначала лучших выберут в федеральных округах, а потом они примут участие во всероссийском финале. Заявку на первый этап отбора по Приволжскому федеральному округу нужно подать до 11 сентября. Итоги подведут 26 сентября на Втором межрегиональном экспортном форуме "МЭФ-2019", а общенациональный финал пройдет 14 ноября в Москве.

Напомним, в 2018 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта регион планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 млрд в 2017 году до $6 млрдв год. В области уже действует акселерационная программа для потенциальных экспортеров. По данным минпрома, по итогам 2018 года Нижегородская область занимала 15 место в России по общему объёму экспорта, а в несырьевом экспорте регион поднялся на 11 строчку.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".