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Происшествия

МВД установило, кто из подростков избивал и стрелял в жителей Мещеры

25 июля 2019 16:06  [199] Происшествия

ГУ МВД России по Нижегородской области установило личности подростков, которые подозреваются в избиении граждан на территории микрорайона Мещерское озеро. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

В МВД пояснили, что в отношении группы подростков поступило шесть заявлений.

Три заявления касались инцидента, который произошел 18 июля текущего года. В это день подростки ранили из пистолета 33-летнего жителя Мещеры. В ходе проверки установлено, что происшествие случилось около 01:00 в одном из дворов микрорайона. Между группой подростков и потерпевшим возник конфликт и один из несовершеннолетних выстрелил в молодого мужчину из пистолета, попав в бедро.

Полиция установила, что участниками инцидента стали пятеро подростков, возраст которых варьировался от 13 до 17 лет. Огнестрельное ранение нанес 16-летний житель Ленинского района. Он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По предварительной информации травматическое оружие он похитил.

Еще три заявления на эту группу подростков поступили правоохранителям после инцидента 25 мая. В это день на входе в магазин на улице Есенина подростки вступили в конфликт с хозяином торговой точки. Один из молодых людей (19-летний житель Московского района) избил мужчину и это событие очевидцы сняли на камеру мобильного телефона.

Съемка попала в поле зрения полиции, однако от потерпевшего заявления не поступало, он также отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы, поэтому МВД ограничилось проверкой обстоятельств, но пришлось вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Между тем, уточнили в МВД, в настоящее время с несовершеннолетними, участвовавшими в инцидентах и их родителями, проводятся работы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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